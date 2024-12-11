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"Боже, спасибо!": жена Владимира Остапчука впервые вышла на связь после родов

Анна Подгорная
11 декабря 2024, 00:47
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Катя Остапчук рассказала про свои первые впечатления от непростого дня.
Владимир Остапчук, Катя Полтавская
Катя Остапчук родила - жена Владимира Остапчука поделилась первыми впечатлениями от родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Вкратце:

  • Владимир и Катя Остапчук стали родителями
  • Молодая мама поделилась впечатлениями после своих первых родов

Семья украинского шоумена Владимира Остапчука 10 декабря стала на одного человека больше - его третья супруга Екатерина Полтавская подарила ему сына. Мальчика назвали Тимофеем.

Ребенок родился в одной из столичных клиник в 11:36 весом 3.02 кг и ростом 53 см. О параметрах сына Остапчук с гордостью сообщил в своем блоге.

видео дня

Позже, перед сном, на связь с поклонниками вышла и молодая мама. Судя по боевому настрою Кати Остапчук, роды прошли легко. Со смехом она отметила, что готова повторить весь процесс еще раз.

Также жена Владимира Остапчука порадовалась, что теперь она может спать в любом положении, чего не могла себе прежде позволить из-за животика: "Я буду спать на спине! Не на левом или правом боку, как последние полгода, а на спине! Боже, спасибо!"

Катя Остапчук с сыном
Катя Остапчук родила - жена Владимира Остапчука поделилась первыми впечатлениями от родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/poka.tya

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Нина Матвиенко была против отношений дочери с Арсеном Мирзояном. Тоня Матвиенко призналась - звездная мама не раз отговаривала ее от романа с певцом.

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Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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