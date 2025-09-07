Пташка из Азовстали попала в ДТП - подробности

Читайте больше:
Украинский парамедик Екатерина Пташка Полищук в ночь на 7 сентября попала в аварию во время поездки на такси. Об ДТП она сообщила в социальных сетях.
Полищук рассказала, что вместе с подругой ехала домой, и за 500 метров до пункта назначения водитель неожиданно врезался в забор. В шоковом состоянии девушки вышли из автомобиля, и дальше пошли пешком.
"Попала в ДТП в предпоследний день в Киеве. На такси. Опережаю вопрос: да, сзади я сидела не пристегнутая. Да, кости целые, голова кружится, ушибы болят, ноготь надорван. Что с водителем - непонятно. После ДТП я и моя подруга его не интересовали. Только состояние авто. Поэтому мы просто в крайне возбужденном состоянии сознания пошли домой пешком. ... Uklon, вы это, что-то говорите своим водителям, а то они просто ни с того ни с сего лупятся в забор за 500 метров до моего дома. Водитель – ноль на массу. Это трэш", - говорит Пташка.
Она также отметила, что после аварии у нее кружится голова, на одном из пальцев надорван ноготь. Кроме того она получила несколько ушибов.
Позже парамедик сообщила, что получила массу хейта после своего рассказала о ДТП. Некоторые комментаторы винили ее, а не водителя, в том, что она пострадала, ведь она не была пристегнута. Сама Екатерина отметила, что не считает правильным обвинять жертву в том, что произошло.
Сегодня Екатерина Полищук сообщила, что поддерживает связь с сервисом такси. От их компенсации она отказалась, отметив, что больше заинтересована в том, чтобы компания тщательно изучила ситуацию, и чтобы она впредь не происходила с остальными.
О персоне: Екатерина Полищук
Екатерина Александровна Полищук (позывной - Пташка, Пташка из стали; род. 31 марта 2001, с.Сосновка Тернопольской области, Украина) - парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины, участница российско-украинской войны; украинская поэтесса, актриса. Кавалер ордена "За мужество" III степени, пишет Википедия.
