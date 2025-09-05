Укр
Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

Кристина Трохимчук
5 сентября 2025, 10:14
82
Пост украинской певицы Анастасии Приходько вызвал волну критики среди поклонников.
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - скандал / фото: instagram.com, Анастасия Приходько

Вы узнаете:

  • Анастасия Приходько перешла на русский язык
  • Какой была реакция поклонников

Украинская певица Анастасия Приходько, которая участвовала в Евровидении-2009 как представительница страны-агрессора РФ, вспомнила русский язык. Артистка опубликовала пост в своем Instagram, который вызвал негативную реакцию поклонников.

Приходько решила обратиться на языке оккупанта к своему мужу, с которым праздновала 12-ю годовщину свадьбы. Она выложила архивную фотографию и написала несколько трогательных слов для любимого.

видео дня

"Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если надо будет - я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!", - обратилась к мужу Анастасия.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько перешла на русский / фото: instagram.com, Анастасия Приходько

Также она продолжила свои романтические признания в Stories.

"Я буду всегда с тобой! Нравится тебе это или нет. Мы любим только раз в жизни. И это ты, моя жизнь", - написала Приходько.

Впрочем, вместо романтического подтекста внимание подписчиков привлек именно язык. В комментариях Анастасию сравнили с Настей Каменских, которая на концерте в США пела на русском. Напомним, недавно и сама Приходько признавалась, что готова вернуть в концертный репертуар свои старые русскоязычные хиты.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - реакция фанатов / фото: instagram.com, Анастасия Приходько

"Как можно писать на языке агрессора, вы же, госпожа Анастасия, сидите в подвале от русни и пишете на русском, вам не стыдно?"

"В быту каждый общается как хочет, но продвигать язык врага публично, когда тысячи людей гибнут, это дно. Раньше была лучшего мнения об Анастасии".

"Вот только из-за языка и отпишусь... Не думала, что есть еще одна Каменская", - написали в комментариях возмущенные фанаты.



Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Анастасия Приходько показала, как выглядит ее дочь-подросток Нана, которой исполнилось 15 лет. Девочка значительно выросла и становится все больше похожей на маму. Также звездная мама пожаловалась на невыносимый характер подростков.

Также журналисты раскрыли, сколько денег потеряла певица Настя Каменских после расторжения контракта с брендом "Золотой век". После выступлений на русском в США артистку настигли последствия на родине в виде досрочного расторжения контракта и значительных финансовых потерь.



О персоне: Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году участвовала в шоу российского Первого канала "Фабрика звезд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анастасия Приходько










19:58

Забудьте о луковой гнили: садовод показала неожиданный метод посадки под зимуВидео

19:45

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

19:41

От них мороз по коже - какие украинские фамилии связаны с мистикой

