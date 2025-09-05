"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

Кратко:
Украинская известная актриса Ольга Сумская побывала на светском мероприятии вместе со своей младшей дочерью Анной Борысюк.
На своей странице в соцсетях артистка показала, в каком образе она появилась.
Ольга выбрала шелковое платье желтого цвета и дополнила его объемным пиджаком. А вот Анна была одета в черное мини, белый топ и полосатый жакет.
Отметим, Ольга и Анна побывали на показе бывшей девушки Тараса Цымбалюка – Светланы Готочкиной.
"Это был фантастический показ! Светланочка, поздравляем, наша красавица", — написала Сумская.
Напомним, Ольга не так часто делиться снимками с детьми, поэтому общее появление знаменитостей стало настоящей неожиданностью.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
