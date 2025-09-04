Близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика

Кирилл Ганин успокоил поклонников звезды Студии Квартал-95.

Игорь Ласточкин где сейчас - приятель военного рассказал о службе комика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor

Кратко:

Более полугода Игорь Ласточкин служит в ВСУ

Кирилл Ганин рассказал, как дела у шоумена

Украинский актер, комик и тренер юмористического проекта "Лига смеха" Игорь Ласточкин в феврале 2025 года пополнил ряды ВСУ. Он служит в 93-ей отдельной механизированной бригаде "Холодный яр", где ранее проходил военную подготовку.

Прежде Ласточкин активно занимался волонтерством, однако сейчас он - редкий гость в социальных сетях. О том, как у военного проходит военная служба поделился его коллега по "Лиге смеха" и друг Игоря Кирилл Ганин в беседе с Машей Ефросининой.

"У него все нормально: он выполняет боевые задачи, выполняет свои обязанности. С ним все окей, насколько я понимаю по нашей переписке", - сообщил юморист.

Игорь Ласточкин где сейчас - приятель военного рассказал о службе комика / Скриншот YouTube

О персоне: Игорь Ласточкин Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110. После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей. Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном. Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены. Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.

