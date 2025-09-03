Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

Вы узнаете:
- Почему Маша Ефросинина срывается на сына
- Как можно этого избежать
Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что материнство для нее бывает тяжелым испытанием. YouTube-интервьюер поделилась, что иногда не может справиться с собственным сыном. Об этом Маша рассказала в эфире XIT.FM.
По словам Ефросининой, воспитание Александра иногда истощает настолько, что она срывается на ребенка. Однако больше всего ее раздражает не поведение сына.
"Я срываюсь на ребенка. Раздражает не ребенок, а собственная истощенность и усталость. Раздражает то, что ты не можешь забрать у ребенка гаджет, потому что у тебя нет на это сил", - поделилась в эфире ведущая.
Ефросинина подчеркнула, что она не единственная сталкивается с такой проблемой. Многие современные мамочки озабочены настолько, что хватаются за любую возможность отдохнуть.
"Пока ребенок в гаджете, ты можешь отдохнуть. Это замкнутый круг очень уставших женщин сегодня, у которых еще и куча разных дел", - рассказала Маша.
Ведущая посоветовала мамам для улучшения психологической устойчивости находить время на себя и заниматься спортом.
"Я предлагаю сделать так, чтобы на выходных ребенок понимал, что есть немного сил на вас двоих. Берите ребенка, отдавайте его аниматорам, берите себе бокал чего-то, или спортивную одежду и коврик и сделайте несколько упражнений, чтобы почувствовать собственное тело, чтобы почувствовать, что у вас есть возможность жить дальше. Надо сосредотачиваться на себе, детях и своем ментальном состоянии", - подытожила Маша Ефросинина.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, сколько платят украинские звезды за обучение своих детей. Маша Ефросинина, Григорий Решетник и Дмитрий Монатик выбрали для своих детей элитное учебное заведение в столице. Цены на обучение в школе, которую выбирают звезды, ошеломляют.
Также Маша Ефросинина назвала темы, на которые запрещено высмеивать ее команде в "Лиге смеха". По мнению ведущей, "стоп темами" являются те, которые унижают женщин. Она также откровенно говорит команде, если шутки задевают ее.
Вас может заинтересовать:
- "Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление
- Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сеть
- "Хотела ей влепить": известная актриса едва не избила фанатку "русского мира"
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаStrouyon, Маскарад), общественный деятель и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред