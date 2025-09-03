Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

Ведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются большинство мам.

Маша Ефросинина - сложности в воспитании сына / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что материнство для нее бывает тяжелым испытанием. YouTube-интервьюер поделилась, что иногда не может справиться с собственным сыном. Об этом Маша рассказала в эфире XIT.FM.

По словам Ефросининой, воспитание Александра иногда истощает настолько, что она срывается на ребенка. Однако больше всего ее раздражает не поведение сына.

"Я срываюсь на ребенка. Раздражает не ребенок, а собственная истощенность и усталость. Раздражает то, что ты не можешь забрать у ребенка гаджет, потому что у тебя нет на это сил", - поделилась в эфире ведущая.

Маша Ефросинина рассказала, почему срывается на Александра / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Ефросинина подчеркнула, что она не единственная сталкивается с такой проблемой. Многие современные мамочки озабочены настолько, что хватаются за любую возможность отдохнуть.

"Пока ребенок в гаджете, ты можешь отдохнуть. Это замкнутый круг очень уставших женщин сегодня, у которых еще и куча разных дел", - рассказала Маша.

Ведущая посоветовала мамам для улучшения психологической устойчивости находить время на себя и заниматься спортом.

Сын Маши Ефросининой - Александр / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

"Я предлагаю сделать так, чтобы на выходных ребенок понимал, что есть немного сил на вас двоих. Берите ребенка, отдавайте его аниматорам, берите себе бокал чего-то, или спортивную одежду и коврик и сделайте несколько упражнений, чтобы почувствовать собственное тело, чтобы почувствовать, что у вас есть возможность жить дальше. Надо сосредотачиваться на себе, детях и своем ментальном состоянии", - подытожила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина / инфографика: Главред

