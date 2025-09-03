"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

Актриса Екатерина Вишневая рассказала о конфликте, который мог привести к серьезным последствиям.

https://stars.glavred.info/hotela-ey-vlepit-izvestnaya-aktrisa-edva-ne-pobila-fanatku-russkogo-mira-10695014.html Ссылка скопирована

Екатерина Вишневая - скандал / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Вишневая

Вы узнаете:

Почему начался конфликт между Екатериной Вишневой и сторонницей "русского мира"

Как удалось разрешить ситуацию

Украинская актриса театра и кино Екатерина Вишневая попала в конфликт со сторонницей "русского мира" в одном из столичных супермаркетов. Об этой ситуации Екатерина рассказала в своем Instagram.

По словам звезды сериала "Женский доктор", событие едва не переросло в драку. Вишневая отметила, что конфликт начала пожилая дама, которая пыталась пролезть без очереди к кассе между актрисой и парнем позади нее. После вежливого замечания другого покупателя женщина начала ругаться на него нецензурной лексикой. Впоследствии она набросилась и на актрису, когда та подтвердила слова парня.

видео дня

Наибольшее возмущение вызвали слова пожилой женщины, когда она показала свою истинную сущность сторонницы "русского мира" и начала откровенно угрожать присутствующим.

Екатерина Вишневая - конфликт со сторонницей "русского мира"

/ фото: instagram.com, Екатерина Вишневая

"Она сказала, что скоро придет "русский мир" и таких, как мы, поубивает, что "наконец-то сюда придет Россия". Я так хотела ей влепить...", - эмоционально рассказала актриса.

Екатерина Вишневая отметила, что поведение и высказывания этой женщины могли легко привести к драке, однако вмешался другой покупатель и попытался утихомирить конфликт. Актриса подытожила: несмотря на частые жалобы старшего поколения на молодежь, именно она сегодня демонстрирует гораздо больше адекватности, чем сторонники "русского мира".

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актриса Наталья Денисенко впервые за долгое время появилась на публике со своим мужем. Она вместе с актером Андреем Фединчиком отвела в школу их общего ребенка. Наталья рассказала, как бывший участвует в воспитании сына.

Также известная украинская актриса Ольга Сумская показала свои редкие архивные фото в необычном образе. Артистка открыла для поклонников настоящий семейный архив и рассказала о годах своей юности.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Вишневая Екатерина Александровна Вишневая - украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (курс Леся Танюка). Карпенко-Карого (курс Леся Танюка). С 2004 года - актриса Киевского центра современного искусства "Дах".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред