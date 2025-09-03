Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сеть

Певец МУАЯД чудом избежал травм после падения со сцены.

МУАЯД - падение со сцены / коллаж: Главред, фото: instagram.com, МУАЯД

Во время концерта по случаю Дня города Одессы молодой украинский певец МУАЯД попал в неприятную ситуацию. Исполнитель упал со сцены во время исполнения песни "Дарма". Видео происшествия он опубликовал в своем Instagram.

Как рассказал певец, он на мгновение потерял ориентацию и не заметил край сцены, что привело к падению. Однако исполнитель не растерялся и продолжил выступление уже под сценой.

МУАЯД отреагировал на ситуацию с юмором, однако в ответе на вопрос поклонника о самочувствии отметил, что лишь чудом избежал серьезных травм.

МУАЯД - момент падения в Одессе / Скрин с видео: instagram.com, МУАЯД

"Уцелел. Но чудом без переломов", - рассказал МУАЯД.

Позже певец рассказал подробнее о ситуации на своей странице в Instagram.

"Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее, и тут на словах "Да я живу, будто все у меня нормально" я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз, прямо как в кино", - прокомментировал событие МУАЯД.

Однако исполнитель относится к этому форс-мажору с юмором. МУАЯД решил - если "звезда" упала, надо загадывать желание.

"Никто от падения не застрахован. Но согласитесь, ситуация забавная. И смех, и грех. Можно даже сказать: маленькое приключение на сцене. Но говорят, когда "звезда" падает - надо загадывать желание. Мое желание сегодня простое: больше мирных дней для всех нас", - подытожил певец.

О персоне: МУАЯД Муаяд (Муаяд Абдельрахим) - украинский певец родом из Одессы, сообщает Суспільне.Євробачення. Почти сразу после его рождения семья перебралась на Родину отца - Сирию, а затем вернулась в Украину. Победитель украинского музыкального проекта "Поют все!". Участник всеукраинских и международных вокальных конкурсов, среди которых "Черноморские игры", "Украинская песня", "Молодая Галичина". Был отобран в лонглист Национального отбора на Евровидение-2025.

