Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сеть

Кристина Трохимчук
3 сентября 2025, 12:36
Певец МУАЯД чудом избежал травм после падения со сцены.
МУАЯД
МУАЯД - падение со сцены / коллаж: Главред, фото: instagram.com, МУАЯД

Во время концерта по случаю Дня города Одессы молодой украинский певец МУАЯД попал в неприятную ситуацию. Исполнитель упал со сцены во время исполнения песни "Дарма". Видео происшествия он опубликовал в своем Instagram.

Как рассказал певец, он на мгновение потерял ориентацию и не заметил край сцены, что привело к падению. Однако исполнитель не растерялся и продолжил выступление уже под сценой.

МУАЯД отреагировал на ситуацию с юмором, однако в ответе на вопрос поклонника о самочувствии отметил, что лишь чудом избежал серьезных травм.

МУАЯД
МУАЯД - момент падения в Одессе / Скрин с видео: instagram.com, МУАЯД

"Уцелел. Но чудом без переломов", - рассказал МУАЯД.

Позже певец рассказал подробнее о ситуации на своей странице в Instagram.

"Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее, и тут на словах "Да я живу, будто все у меня нормально" я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз, прямо как в кино", - прокомментировал событие МУАЯД.

Однако исполнитель относится к этому форс-мажору с юмором. МУАЯД решил - если "звезда" упала, надо загадывать желание.

"Никто от падения не застрахован. Но согласитесь, ситуация забавная. И смех, и грех. Можно даже сказать: маленькое приключение на сцене. Но говорят, когда "звезда" падает - надо загадывать желание. Мое желание сегодня простое: больше мирных дней для всех нас", - подытожил певец.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец МУАЯД рассказал о своих проблемах с законом. По словам артиста, его задержала полиция в Киеве возле метро. Исполнитель получил штраф и заявил, что сделал выводы.
Также певица Оля Цибульская порадовала поклонников новости фотографиями с мужем. Артистка не часто делится семейными фотографиями, однако по случаю особого события обратилась к партнеру публично.

О персоне: МУАЯД

Муаяд (Муаяд Абдельрахим) - украинский певец родом из Одессы, сообщает Суспільне.Євробачення. Почти сразу после его рождения семья перебралась на Родину отца - Сирию, а затем вернулась в Украину. Победитель украинского музыкального проекта "Поют все!".

Участник всеукраинских и международных вокальных конкурсов, среди которых "Черноморские игры", "Украинская песня", "Молодая Галичина". Был отобран в лонглист Национального отбора на Евровидение-2025.

23:57

Школа за миллион: сколько украинским звездам стоит обучать своих детей

23:56

Угроза комбинированной атаки: РФ может ударить ракетами по Украине

23:36

Его появление не случайно: в одном из городов Украины заметили редкую птицу

