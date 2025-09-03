Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сеть

Вы узнаете:
- Что произошло с певцом МУАЯД
- Как сейчас чувствует себя исполнитель
Во время концерта по случаю Дня города Одессы молодой украинский певец МУАЯД попал в неприятную ситуацию. Исполнитель упал со сцены во время исполнения песни "Дарма". Видео происшествия он опубликовал в своем Instagram.
Как рассказал певец, он на мгновение потерял ориентацию и не заметил край сцены, что привело к падению. Однако исполнитель не растерялся и продолжил выступление уже под сценой.
МУАЯД отреагировал на ситуацию с юмором, однако в ответе на вопрос поклонника о самочувствии отметил, что лишь чудом избежал серьезных травм.
"Уцелел. Но чудом без переломов", - рассказал МУАЯД.
Позже певец рассказал подробнее о ситуации на своей странице в Instagram.
"Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее, и тут на словах "Да я живу, будто все у меня нормально" я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз, прямо как в кино", - прокомментировал событие МУАЯД.
Однако исполнитель относится к этому форс-мажору с юмором. МУАЯД решил - если "звезда" упала, надо загадывать желание.
"Никто от падения не застрахован. Но согласитесь, ситуация забавная. И смех, и грех. Можно даже сказать: маленькое приключение на сцене. Но говорят, когда "звезда" падает - надо загадывать желание. Мое желание сегодня простое: больше мирных дней для всех нас", - подытожил певец.
О персоне: МУАЯД
Муаяд (Муаяд Абдельрахим) - украинский певец родом из Одессы, сообщает Суспільне.Євробачення. Почти сразу после его рождения семья перебралась на Родину отца - Сирию, а затем вернулась в Украину. Победитель украинского музыкального проекта "Поют все!".
Участник всеукраинских и международных вокальных конкурсов, среди которых "Черноморские игры", "Украинская песня", "Молодая Галичина". Был отобран в лонглист Национального отбора на Евровидение-2025.
