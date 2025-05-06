Участник Нацотобора на Евровидение-2025 был задержан полицией - что произошло

Муаяд рассказал о своем правонарушении, какое наказание получил и какие выводы сделал.

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Муаяд новости - за что певца оштрафовала полиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muayad_official

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Что нарушил Муаяд

Как полиция наказала музыканта

Украинский певец Муаяд, который прошел в лонглист Национального отбора на Евровидение-2025, рассказал про проблемы с законом. В Киеве молодого артиста задержала полиция.

Инцидент случился из-за курения в общественном месте - правоохранители подошли к Муаяду, когда тот курил электронную сигарету в входа в метро. Ему сообщили о правонарушении и выписали штраф в размере 51 грн.

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"Подул электронкой возле метро. Подошли вежливые полицейские. Говорят: "Штраф 51 гривна за курение в запрещенных местах в соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях". Честно, не знал, что это запрещено именно на том месте, за эти деньги лучше стакан какао взял бы. Но незнание - не отмазка. Мораль проста: курение - это не круто. Даже электронка - это вред для себя и окружающих. Делаю выводы. Живу и учусь", - написал музыкант в своем блоге в Instagram.

Муаяд новости - за что певца оштрафовала полиция / instagram.com/muayad_official

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