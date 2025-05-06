Участник Нацотобора на Евровидение-2025 был задержан полицией - что произошло

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Украинский певец Муаяд, который прошел в лонглист Национального отбора на Евровидение-2025, рассказал про проблемы с законом. В Киеве молодого артиста задержала полиция.
Инцидент случился из-за курения в общественном месте - правоохранители подошли к Муаяду, когда тот курил электронную сигарету в входа в метро. Ему сообщили о правонарушении и выписали штраф в размере 51 грн.
"Подул электронкой возле метро. Подошли вежливые полицейские. Говорят: "Штраф 51 гривна за курение в запрещенных местах в соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях". Честно, не знал, что это запрещено именно на том месте, за эти деньги лучше стакан какао взял бы. Но незнание - не отмазка. Мораль проста: курение - это не круто. Даже электронка - это вред для себя и окружающих. Делаю выводы. Живу и учусь", - написал музыкант в своем блоге в Instagram.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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