Любимец Леси Никитюк не на шутку напугал ведущую: "Начали отказывать ноги"

Никитюк рассказала, как и почему оказалась с Рафиком в ветклинике.

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Леся Никитюк новости - ведущая рассказала о проблемах ее пса со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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У пса Леси Никитюк начали отказывать ноги

Леди Ле рассказала, как спасала Рафика

В 2018 году украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк завела себе преданного компаньона - вест-хайленд-вайт-терьера по кличке Рафаэль. Рафик стал неотъемлемой и важной частью жизни своей звездной хозяйки и настоящей звездой ее блога в Instagram.

Сегодня Никитюк сообщила, что ее питомец, которому в августу исполнится 7 лет, попал в больницу - с самого утра у него начали отказывать ноги. Испуганная ведущая прошла с ним все необходимые обследования и манипуляции, чтобы выяснить причину плохого самочувствия пса, и помочь ему прийти в себя - рентген, УЗИ, анализ крови.

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На все это Леся потратила кругленькую сумму, и узнала диагноз Рафаэля - гастрит. "Нагазовал мне на 5 тысяч. Счастливая, что у меня есть ты - мой любимый пес Рафик", - с легкой иронией написала знаменитость в своем блоге.

Леся Никитюк новости - ведущая рассказала о проблемах ее пса со здоровьем / instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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