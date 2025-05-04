"Мне страшно, честно": Кравец рассказала, что делает со своим лицом и телом

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Украинская актриса, ведущая и комик Елена Кравец тщательно следит за своей внешностью, которая является важным инструментов для артиста. При этом 48-летняя звезда к средствам достижения и поддержания цветущего вида относится очень внимательно.
Уколов красоты, равно как и пластических операций, Кравец избегает: для нее это - крайняя мера, когда остальные средства перестанут демонстрировать результат. При этом она отмечает - не осуждает тех, кто прибегает к этим манипуляциям.
"Просто я не там. Я понимаю, что пластическая операция для меня - это последний шаг. Когда все остеопаты, косметологи уже все. Пока можно этого не делать, я не хочу. Плюс у меня были определенные условия по здоровью. Я не могла делать инъекции, никакого вмешательства. Сейчас это все позади. Но мне страшно, честно. Мне очень не хочется не узнавать себя в зеркале. Мне кажется, что это может разрушить просто мою жизнь", - поделилась Елена Кравец в интервью для Натальи Бобок.
Артистка предпочитает домашний уход без кислот и аппаратные косметологические процедуры. Дома она также занимается самостоятельно пилатесом, и подумывает над пробежками.
"Плюс я очень сильно замечаю эффект и доверяю остеопатической эстетике, остеопатической работе с лицом, шеей, осанкой, скелетом, тазовым дном, стопами. Это выстраивание. Это биомеханика. Ты никуда от нее не денешься", - убеждена Елена Кравец.
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Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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