Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности

Вы узнаете:
- Леся Никитюк провела время с женихом
- Ведущая показала, как она выглядит
Украинская известная ведущая Леся Никитюк, которую подозревают в беременности, засветилась вместе со своим женихом – украинским военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
На своей странице в Instagram Леся опубликовала снимок, сделанный в лифте перед зеркалом, показав улыбку.
"Пока мало времени на интернет, ничего не бросаю, делаю только репосты. Поэтому дам вам возможность насладиться нашими красивыми бивнями", - отметила Никитюк.
Напомним, на днях в Сети появились кадры, на которых Леся засветилась в одесском ресторане в обтягивающем наряде. У ведущей был виден животик, что еще больше заинтриговало поклонников. Никитюк после распространения этих кадров гневно ответила автору.
"Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне не сходи, не поешь и не выпей", - написала Леся.
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А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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