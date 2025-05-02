Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности

Леся Никитюк показала свежее фото.

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Леся Никитюк - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк провела время с женихом

Ведущая показала, как она выглядит

Украинская известная ведущая Леся Никитюк, которую подозревают в беременности, засветилась вместе со своим женихом – украинским военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

На своей странице в Instagram Леся опубликовала снимок, сделанный в лифте перед зеркалом, показав улыбку.

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"Пока мало времени на интернет, ничего не бросаю, делаю только репосты. Поэтому дам вам возможность насладиться нашими красивыми бивнями", - отметила Никитюк.

Леся Никитюк с женихом / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Напомним, на днях в Сети появились кадры, на которых Леся засветилась в одесском ресторане в обтягивающем наряде. У ведущей был виден животик, что еще больше заинтриговало поклонников. Никитюк после распространения этих кадров гневно ответила автору.

Леся Никитюк в ресторане / фото: скрин видео

"Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне не сходи, не поешь и не выпей", - написала Леся.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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