"Попалась": Леся Никитюк впервые показала округлый животик

Леся Никитюк еще больше заинтриговала поклонников.

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Леся Никитюк - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк впервые за долгое время показала живот

Как отреагировали поклонники

Украинская известная ведущая Леся Никитюк показалась на публике в обтягивающем наряде и засветила свой округлый животик.

В соцсети TikTok появилось видео, где она побывала в одесском ресторане в платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

видео дня

"О, Леся Никитюк! Добрый день! Попались вы", - прокомментировал автор ролика.

Леся Никитюк в ресторане / фото: скрин видео

Поклонники сразу же начали писать в комментариях, что слухи о беременности знаменитости подтвердились.

Леся Никитюк отлично выглядит / фото: скрин видео

Сама же Никитюк остро отреагировала на ролик и написала свое мнение.

"Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне не сходи, не поешь и не выпей", - отметила Леся.

Напомним, осенью 2024 года стало известно, что ведущая состоит в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, а в начале 2025 года он сделал ей предложение. Пока Никитюк не рассказала, состоит ли она в официальном браке с возлюбленным.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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