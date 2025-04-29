"Попалась": Леся Никитюк впервые показала округлый животик

Вы узнаете:
- Леся Никитюк впервые за долгое время показала живот
- Как отреагировали поклонники
Украинская известная ведущая Леся Никитюк показалась на публике в обтягивающем наряде и засветила свой округлый животик.
В соцсети TikTok появилось видео, где она побывала в одесском ресторане в платье, которое подчеркнуло ее фигуру.
"О, Леся Никитюк! Добрый день! Попались вы", - прокомментировал автор ролика.
Поклонники сразу же начали писать в комментариях, что слухи о беременности знаменитости подтвердились.
Сама же Никитюк остро отреагировала на ролик и написала свое мнение.
"Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне не сходи, не поешь и не выпей", - отметила Леся.
Напомним, осенью 2024 года стало известно, что ведущая состоит в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, а в начале 2025 года он сделал ей предложение. Пока Никитюк не рассказала, состоит ли она в официальном браке с возлюбленным.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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