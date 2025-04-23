Леся Никитюк показалась в купальнике на фоне слухов о беременности

Кратко:
- Леся Никитюк показалась в купальнике
- Ведущая опять скрыла живот
Украинская известная ведущая Леся Никитюк показала, как провела время в Хмельницком, откуда она родом.
На своей странице в Instagram Леся опубликовала фото во время приема солнечных ванн.
Ведущая показалась в черном купальнике и солнцезащитных очках, прикрыв голову белой накидкой.
"Дома", – написала Никитюк.
Напомним, в последнее время появились новости о том, что Никитюк беременна, поклонники даже предположили, что именно поэтому так быстро Дмитрий Бабчук сделал ей предложение.
Ведущая уже некоторое время показывается в одежде свободного кроя и не комментирует личную жизнь.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.
А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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