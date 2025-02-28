Леся Никитюк скрыла фигуру и впервые прокомментировала слухи о беременности

Леся Никитюк дала комментарий насчет своей личной жизни.

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Леся Никитюк прокомментировала новые слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк появилась на премьере фильма "Песики"

Ведущая отшутилась от ответа о беременности

Украинская известная ведущая и актриса Леся Никитюк рассказала, как она реагирует на новости и сплетни вокруг ее романа с Дмитрием Бабчуком.

В комментарии для ТСН.ua на премьере фильма "Песики", Леся заявила, что не будет обсуждать слухи.

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"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы", — пошутила Никитюк.

На мероприятие ведущая пришла в обтягивающем комбинезоне, обуви на каблуках и объемном черном пиджаке, который скрыл ее талию.

Леся Никитюк на премьере фильма "Песики" / фото: скрин tsn.ua/

Отметим, в последнее время появились новости о том, что Никитюк беременна, поклонники даже предположили, что именно поэтому так быстро Бабчук сделал ей предложение.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, украинский режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину. Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

А также Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что увлекся искусством и у него даже появилась зависимость от него. Как признался Киркоров российским пропагандистам, он скупает работы современных авторов.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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