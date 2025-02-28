Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Леся Никитюк скрыла фигуру и впервые прокомментировала слухи о беременности

Элина Чигис
28 февраля 2025, 09:18
112
Леся Никитюк дала комментарий насчет своей личной жизни.
Леся Никитюк
Леся Никитюк прокомментировала новые слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк появилась на премьере фильма "Песики"
  • Ведущая отшутилась от ответа о беременности

Украинская известная ведущая и актриса Леся Никитюк рассказала, как она реагирует на новости и сплетни вокруг ее романа с Дмитрием Бабчуком.

В комментарии для ТСН.ua на премьере фильма "Песики", Леся заявила, что не будет обсуждать слухи.

видео дня

"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы", — пошутила Никитюк.

На мероприятие ведущая пришла в обтягивающем комбинезоне, обуви на каблуках и объемном черном пиджаке, который скрыл ее талию.

Леся Никитюк на премьере фильма "Песики"
Леся Никитюк на премьере фильма "Песики" / фото: скрин tsn.ua/

Отметим, в последнее время появились новости о том, что Никитюк беременна, поклонники даже предположили, что именно поэтому так быстро Бабчук сделал ей предложение.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинский режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину. Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

А также Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что увлекся искусством и у него даже появилась зависимость от него. Как признался Киркоров российским пропагандистам, он скупает работы современных авторов.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ не собирается идти на территориальные уступки: в ISW раскрыли замысел Путина

РФ не собирается идти на территориальные уступки: в ISW раскрыли замысел Путина

10:18Мир
Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

09:39Синоптик
Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

Последние новости

10:26

Сколько воды расходует посудомоечная машина: неожиданная цифра

10:24

Алсу застукали в объятиях женатого мужчины в лесу

10:18

РФ не собирается идти на территориальные уступки: в ISW раскрыли замысел Путина

10:09

"Не присутствует": предательница Королева заговорила о расставании с мужем

09:56

"Вынужденный шаг": в Минкульте пообещали возобновить выезд деятелей культуры

Украина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – ПалийУкраина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – Палий
09:51

Игорь Коломойский будет продолжать обжалование национализации "ПриватБанка", - адвокат

09:39

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

09:30

Плесень и неприятный запах быстро исчезнут: как стирать шторки для душа

09:29

Весна начнется вовремя: какой будет погода в Украине в марте 2025

Реклама
09:18

Леся Никитюк скрыла фигуру и впервые прокомментировала слухи о беременности

09:17

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

09:00

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйВидео

08:41

Почему раньше таксисты возили в авто кусок картона: интересная хитрость

08:39

На фронте погиб брат Романа Ратушного

08:21

Настя Каменских удивила новой фотографией в машине

08:10

Как Макрон публично опроверг Трампа в присутствии Трампамнение

08:00

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения: где не будет света

07:35

Соглашение по полезным ископаемым с Киевом готово к подписанию - глава Минфина США

06:55

США готовы пойти на многое: Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

06:14

Что означает символ ключа на панели авто: загадка для многих водителей

Реклама
06:10

Не смотрите на Кремльмнение

04:35

Что значит слово "куштувати": не все украинцы смогут объяснить правильное значениеВидео

04:02

Крупные и обильные цветы гарантировано: как обрезать гортензию веснойВидео

03:31

Скучно не будет: гороскоп на март 2025 для РыбВидео

03:05

Европа готовит замену для НАТО: что известно о новом Альянсе и чего ждать Украине

02:30

"Встряска и шок": эксперт спрогнозировал, может ли Трамп "сдать Украину"

02:00

Бритни Спирс "набросилась" на бывшего мужа: "На парня нужно надеть намордник"

01:58

Опытные хозяйки призвали добавить ложку соды в пылесос: в чем причина

01:30

Без химии и краски: элементарный лайфхак очистки ограждения от плесени и мха

00:59

Трамп готовит для Путина сюрприз: политик раскрыл планы президента США

00:37

Доллар пошел на взлет: банкир сказал, каким будет курс валют до 9 марта

27 февраля, четверг
23:54

"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

23:43

"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

23:42

"Красный флаг": третья жена Остапчука заговорила про его неудачные браки

23:14

Ольга Сумская показалась вместе со старшей дочерью-молчуньей

23:05

"Очень скоро или никогда": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

23:01

C каким вином едят рыбу: как получить гастрономическое удовольствие

22:33

Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

22:21

"Страдают все": Горовая сделала громкое заявление о новом решении Минкульта

22:07

Горят квартиры и есть пострадавшая: россияне ударили "Шахедами" по Запорожью

Реклама
22:05

Переговоры с Трампом и гарантии безопасности: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Быстрый способ сделать компост - лайфхаки для дачников

21:41

"Мы сможем все": Катя Осадчая восхитила молодым видом своей мамы

21:26

"Это все перечеркивает!": Потап осудил Минкульт за запрет на выезд для артистов

21:25

ТОП-10 авто, которые не подведут: свежий рейтинг моделей 2025 года от экспертов

21:11

"Везли тело из Севастополя": Маша Ефросинина поделилась своей болью

21:10

Как подготовить автомобиль к весне: водителям назвали 5 главных правил

21:04

Зачем китайцы выдают себя за родственников усопших: в чем секрет

21:01

Китай ждет "два трупа": как Си Цзиньпин отреагирует на союз Трампа с Путиным

21:01

"Вступления в НАТО не будет": Трамп заявил о гарантиях безопасности для Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять