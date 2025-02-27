Леся Никитюк показала фигуру на фоне слухов о беременности

Леся Никитюк не показалась в облегающем наряде.

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Леся Никитюк - личная жизнь

​​​​ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук, Леся Никитюк

Кратко:

Леся Никиктюк показала новое фото

Ведущая выбрала костюм оверсайз

Украинская известная ведущая Леся Никитюк, которой ее возлюбленный Дмитрий Бабчук недавно сделал предложение, подогревает слухи о беременности.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала свежий кадр, сделанный в лифте.

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Никитюк показалась в спортивном костюме свободного кроя, который спрятал ее фигуру.

Отметим, о беременности ведущей начали ходить слухи после того, как ее возлюбленный сделал предложение.

Леся Никитюк в спортивном костюме / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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