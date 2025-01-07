"Снова какой-нибудь хайп": в Сети обсудили помолвку Леси Никитюк

Поклонники считают, что помолвка была сюрпризом для ведущей.

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Леся Никитюк собирается замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Лесе Никитюк возлюбленный сделал предложение

Фанаты уже оценили новость в комментариях

Украинская известная ведущая Леся Никитюк сообщила фанатам о своей помолвке с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, после чего начались обсуждения в Сети.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала снимки с кольцом на безымянном пальце с не очень свежим маникюром, после чего поклонники написали массу комментариев с догадками.

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"Судя по манику, это был реальный сюрприз",

"Серьезно? Или это снова какой-нибудь хайп?",

"Не стоит вообще делать какие-то выводы из-за свежего или не свежего маника. Потому что это абсолютно не свидетельствует о том, знала Леся Ивановна или нет, эта конспирология высосана из пальца", - написали в комментариях.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.

Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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