Леся Никитюк впервые выходит замуж - первые фото невесты

Никитюк сообщила про помолвку с Дмитрием Бабчуком.

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Леся Никитюк помолвлена - Леся Никитюк выходит замуж за Дмитрия Бабчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк подтвердила роман с Бабчуком в октябре

В первых числах января ведущая получила предложение руки и сердца

Личная жизнь украинской ведущей, актрисы и модели Леси Никитюк последние несколько месяцев развивается весьма стремительно: еще в сентябре она интриговала поклонников появлением в ее жизни нового мужчины, а уже в первые дни 2025 года принимает поздравления с помолвкой.

Про счастливое событие Леди Ле сообщила в своем блоге в Instagram. Она показала фотографии с кольцом, которое ей подарил бойфренд - воин ВСУ Дмитрий Бабчук.

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На новогодние праздники пара вместе отправилась на отдых в Карпаты. Там-то Дмитрий и преподнес Лесе драгоценное колечко. "Тут и не откажешь", - прокомментировала свою помолвку ведущая.

В социальных сетях с грядущим замужеством Лесю Никитюк и ее избранника уже поздравили Маша Ефросинина, Григорий Решетник, Ольга Сумская, Таянна, Вера Брежнева, Наталья Могилевская и пр.

В прошлом Леся Никитюк уже была помолвлена со своим соседом (об этом она объявила в 2017-ом), но в 2019 году помолвка была расторгнута из-за высокой занятости ведущей.

Леся Никитюк помолвлена - Леся Никитюк выходит замуж за Дмитрия Бабчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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