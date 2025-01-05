Известная певица призналась, почему категорически отказывается иметь детей

Lama поделилась своей точкой зрения на детский вопрос.

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Lama рассказала, почему не хочет иметь детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

О чем рассказала Лама:

Почему она не готова стать мамой

В каком случае у певицы все же появится ребенок

Украинская певица Lama (Наталья Дзенькив) не скрывает, что становиться мамой в ее жизненный планы не входит. Уже более восьми лет артистка состоит в отношениях с партнером по имени Роман, который младше нее на 18 лет.

Сперва он пытался убедить Ламу в том, что стоит обзавестись потомством. Однако позже оценил и принял позицию звездной возлюбленной.

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Почему Дзенькив решила стать чайлдфри, она рассказала в интервью для Люкс ФМ. Оказалось, что для этого есть не одна причина, а целая совокупность факторов. К примеру, Наталья отчетливо понимает, что материнство - это сложная, кропотливая работа, которая требует максимальной самоотдачи. Такой колоссальный эмоциональный ресурс она предпочитает тратить на саморазвитие.

"Я понимаю, что дети – это ответственность очень большая. Это тоже работа, и надо быть профессионалом, настоящей мамой, чтобы воспитать ребенка, отказаться в какой-то степени от себя. А я понимаю, что я только научилась жить, только научилась кайфовать. Я не готова отказываться от себя", - признается Лама.

К тому же артистка боится родов - сейчас ей 49 лет, что может стать осложняющим фактором для беременности. Меж тем Дзенькив отмечает, что если случайное зачатие все-таки произойдет, ребенка она постарается сохранить. "Я бы не останавливала, я бы не убивала. Это точно. Разве у меня были бы какие-то показания, потому что это такой возраст, что я не знаю, как там это все происходит", - добавляет звезда.

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Кто такая Lama? Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.

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