Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

Украинская популярная певица Оля Цибульская показала видео со своим мужем Сергеем.

На своей странице в Instagram Оля поздравила мужа с днем рождения и написала трогательное обращение к нему.

"С днем рождения, мой самый длинный риск, моя самая глубокая тишина и мое единственное "навсегда" в мире, где все "временно". Любим тебя", - отметила артистка.

Оля Цибульская с семьей / фото: скрин instagram.com, Оля Цибульская

На кадрах Цибульская позировала вместе с сыном Нестором и мужем на закате солнца.

Подписчики артистки остались в восторге от публикации и засыпали семью комплиментами.

"Какие вы красивые";

"Оля, у вас очень красивый муж и сын. А вы просто королева";

"Прекрасная семья", - отметили фанаты.

Поздравления мужу Оли Цибульской / фото: скрин instagram.com, Оля Цибульская

Личная жизнь Оли Цибульской

Оля и Сергей знакомы еще со школы, а поженили в 2015 году. Пара воспитывает общего сына Нестора. Ранее появлялись слухи о романе певицы с певцом Дзидзьо, с которым она много сотрудничала, но все это оказалось неправдой.

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

