Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

Украинская популярная певица Оля Цибульская показала видео со своим мужем Сергеем.
На своей странице в Instagram Оля поздравила мужа с днем рождения и написала трогательное обращение к нему.
"С днем рождения, мой самый длинный риск, моя самая глубокая тишина и мое единственное "навсегда" в мире, где все "временно". Любим тебя", - отметила артистка.
На кадрах Цибульская позировала вместе с сыном Нестором и мужем на закате солнца.
Подписчики артистки остались в восторге от публикации и засыпали семью комплиментами.
"Какие вы красивые";
"Оля, у вас очень красивый муж и сын. А вы просто королева";
"Прекрасная семья", - отметили фанаты.
Личная жизнь Оли Цибульской
Оля и Сергей знакомы еще со школы, а поженили в 2015 году. Пара воспитывает общего сына Нестора. Ранее появлялись слухи о романе певицы с певцом Дзидзьо, с которым она много сотрудничала, но все это оказалось неправдой.
О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
