Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

Оля Цибульская тату - певица похвасталась обновкой

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская решилась на серьезное изменение во внешности. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Артистка сделала свою первую татуировку. Она давно этого хотела, но решилась лишь сейчас. Теперь на плече Цибульской красуется огромный розовый цветок на ярко-зеленом стебле.

В соцсетях Оля продемонстрировала нательный рисунок полностью, и показала, как ее сын Нестор помогает протирать тату. Имеет ли ее татуировка какое-то символическое значение для нее, Цибульская пока раскрывать не стала. Также пока не известно, является ли рисунок завершенным, или у него будет какое-то дополнение.

Оля Цибульская тату

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

