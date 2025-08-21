Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

Читайте больше:
Украинская певица и ведущая Оля Цибульская решилась на серьезное изменение во внешности. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Артистка сделала свою первую татуировку. Она давно этого хотела, но решилась лишь сейчас. Теперь на плече Цибульской красуется огромный розовый цветок на ярко-зеленом стебле.
В соцсетях Оля продемонстрировала нательный рисунок полностью, и показала, как ее сын Нестор помогает протирать тату. Имеет ли ее татуировка какое-то символическое значение для нее, Цибульская пока раскрывать не стала. Также пока не известно, является ли рисунок завершенным, или у него будет какое-то дополнение.
О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
