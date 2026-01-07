"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

Вкратце:
- Тоня Хижняк пожаловалась на тех, кто "с ногами" влезает в ее личную жизнь
- Артистка ответила, почему редко комментирует свои отношения
Украинская актриса кино, театра и дубляжа Антонина Хижняк с 2016 по 2019 год была замужем за Андреем Якушевым. В этом браке появился единственный сын артистки Максим. С 2020 по 2023 год у Тони был роман с актером Александром Боднаром.
Имея опят публичных отношений, сегодня Хижняк неохотно говорит о личном. К примеру, мягко но настойчиво отказывается прямо отвечать на вопрос поклонников о том, свободно ли ее сердце.
В социальных сетях актриса мотивирует свою позицию так: что бы она, как публичная личность, не сказала или сделала, всегда найдутся те, кто будет ее критиковать. Поэтому свои дела сердечные Антонина не раскрывает - чтобы уберечься от чужих колкостей.
"И "то" ты не так, и любишь не тех, и живешь не так, как "надо". Поэтому пока не готова делиться такого вида информацией. Потому что часто бывает, пустишь людей близко к сердцу, а они с ноги вламываются в твою уязвимость, еще и нагадят", - говорит Тоня Хижняк.
О персоне: Антонина Хижняк
Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.
