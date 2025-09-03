Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

Настя Каменских решила продемонстрировать свои навыки.

Настя Каменских - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что переехала жить и работать в США после языкового, показала поклонникам, чем она там занимается.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала фото и видео, сделанные летом.

На одном из видео артистка показалась в студии, репетировав новую песню, а также своему коллеге Каменских сказала на испанском, что ей "нравится эта мелодия".

Настя Каменских в США / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Отметим, в репертуаре Каменских уже давно есть песни на испанском языке, она даже пробовала строить карьеру в Испании, но что-то пошло не так и певица вернулась в Украину.

Настя Каменских на концерте / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно бренд "Золотий вік" досрочно разорвал контракт с артисткой после того, как она заявила на концерте в США, что для нее нет разницы, на каком языке разговаривать и пела свои русскоязычные песни.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – говорила Каменских.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фото со своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.

А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

