Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

Элина Чигис
3 сентября 2025, 10:07
126
Настя Каменских решила продемонстрировать свои навыки.
Настя Каменских
Настя Каменских - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Настя Каменских засветилась в США
  • Что она там делает

Украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что переехала жить и работать в США после языкового, показала поклонникам, чем она там занимается.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала фото и видео, сделанные летом.

видео дня

На одном из видео артистка показалась в студии, репетировав новую песню, а также своему коллеге Каменских сказала на испанском, что ей "нравится эта мелодия".

Настя Каменских в США
Настя Каменских в США / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Отметим, в репертуаре Каменских уже давно есть песни на испанском языке, она даже пробовала строить карьеру в Испании, но что-то пошло не так и певица вернулась в Украину.

Настя Каменских на концерте
Настя Каменских на концерте / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно бренд "Золотий вік" досрочно разорвал контракт с артисткой после того, как она заявила на концерте в США, что для нее нет разницы, на каком языке разговаривать и пела свои русскоязычные песни.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – говорила Каменских.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фото со своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.

А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Настя Каменских новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атаки

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атаки

10:56Война
США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

10:43Война
Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

Последние новости

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

10:21

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:07

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

09:52

Семь знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с денежными проблемами

Реклама
09:20

ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

09:17

Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

09:14

Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

09:09

Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выходмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 сентября (обновляется)

08:30

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:59

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговораФото

07:02

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

06:29

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без светаФото

06:05

Си отлично усваивает уроки русского бесстыдствамнение

Реклама
05:50

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды

05:22

Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

04:44

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

04:09

Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в УкраинеВидео

03:30

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

02:27

Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения: катастрофический прогноз ученых

01:30

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

01:24

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

00:43

Герасимов появился не просто так: эксперт раскрыл планы Кремля на фронте

02 сентября, вторник
23:57

Школа за миллион: сколько украинским звездам стоит обучать своих детей

23:56

Угроза комбинированной атаки: РФ может ударить ракетами по Украине

23:36

Его появление не случайно: в одном из городов Украины заметили редкую птицу

23:33

Трамп заговорил об "интересных вещах" после разговора с Путиным

22:36

"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу ПарубияВидео

22:25

Усик контролирует все пояса, но есть нюанс: промоутер Джошуа дал неожиданный прогноз

22:18

Сбрила все "под ноль": Эмма Стоун с лысым черепом удивила фанатовВидео

22:02

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

21:43

Вымышленная реальность убийцы Парубия как симптом временимнение

21:26

Юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним: "Согласилась добровольно"

21:18

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Реклама
20:56

Где может быть подписана сделка о прекращении огня с Россией - Мерц назвал город

20:47

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

20:35

"Бальзам" для чеснока: копеечный раствор, чтобы он не гнил и дал хороший урожайВидео

20:09

Родила в 22 и оставила родителям: Алина Гросу раскрыла правду о младшем брате

19:58

Простодушный пес устроил переполох посреди ночи и умилил Сеть неожиданной реакциейВидео

19:53

Взрывы в Киеве: РФ атакует столицу дронами, есть угроза массированного ракетного удара

19:21

"Молюсь": появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

19:06

Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

18:53

Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

18:52

Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять