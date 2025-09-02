Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

Настя Каменских приняла решение.

https://stars.glavred.info/nastya-kamenskih-okonchatelno-pokinula-ukrainu-kuda-ona-pereehala-10694603.html Ссылка скопирована

Настя Каменских - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских переехала в США

После чего она это решила

Украинская известная певица Настя Каменских уехала жить и работать в США после громкого скандала.

Как сообщила пресс-служба артистки, Каменских активно поддерживает Украину, но далее она будет развиваться за границей.

видео дня

"Бренд "Золотий вік" – сильная, ответственная, профессиональная украинская компания, один из лидеров рынка. Решение компании певица полностью поддерживает и искренне благодарна за сотрудничество с брендом, которое было для нее наполнено искренностью и содержанием. Вопросы сотрудничества решены. Пора идти к новым проектам и свершениям собственным путем. В настоящее время NK работает над новым испаноязычным альбомом в США, продолжая создавать успешные глобальные кейсы. Артистка активно развивает направление кросскультурных коллабораций и готовит новые масштабные проекты", - сказано в сообщении.

Комментарий пресс-службы Насти Каменских / фото: скрин nkofficial.com/

Скандал с Настей Каменских

Недавно бренд "Золотий вік" досрочно разорвал контракт с артисткой после того, как она заявила на концерте в США, что для нее нет разницы, на каком языке разговаривать и пела свои русскоязычные песни.

Настя Кменских ранее была лицом "Золотого віку" / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – говорила Каменских.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фото со своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.

А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред