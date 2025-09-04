"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

Создавая второй сезон "Уэнсдей" авторы понимали, что фанаты хотели видеть больше семейки Аддамс как единого целого.

https://stars.glavred.info/uensdey-2-sezon-shokiruyushchie-smerti-v-novom-sezone-seriala-na-netflix-10695272.html Ссылка скопирована

В сети появился второй сезон сериала Уэнсдей / Коллаж Главред, фото скриншот

Второй сезон "Уэнсдей" превзошёл первый. Создатели сериала прислушались ко всем жалобам первого сезона и успешно исправили их во втором. Несмотря на некоторые нарекания к первой части, она неизменно была отличной.

Об этом пишет популярный кино эксперт Фелипе Рангел в статье на Screen Rant. По его словам

А вот вторая часть сериала, по мнению Фелипе, стала ещё лучше: в ней удалось учесть все необходимые уроки из первого сезона и улучшить то, что было сделано в первой части. Отсутствие Энид в первой части? Решено. Связь Тайлера и Уэнсдей? Есть! "Мне понравилось, как тёмная сторона сериала в этот раз проявилась в полной мере, что привело к серии эмоциональных эпизодов", - добавляет эксперт.

видео дня

Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс / imdb.com

Создавая второй сезон "Уэнсдей" авторы понимали, что фанаты хотели видеть больше семейки Аддамс как единого целого. Как и в первом сезоне, вторая часть исследует, как прошлое Мортиши и Гомеса влияет на настоящее Уэнсдей, но на этот раз это происходит после целого сезона, когда персонажи играют более активную роль в сериале. Это творит чудеса для сюжета.

Ларисса Вимс в исполнении Гвендолин Кристи, захватывающий персонаж, которому больше идет быть мертвым, нежели живым. "Поначалу я сомневался, стоит ли делать её новым духовным проводником Уэнсдей. Однако актрисе понадобилась всего лишь одна серия, чтобы убедить меня в правильности выбора", - добавляет эксперт.

Кристи поглощает каждую сцену, в которой появляется, а язвительный настрой Вимс делает её идеальным персонажем, чтобы направить Уэнсдей на истинный путь. В чём-то они очень похожи, и их отношения привели к тому, что эти два персонажа стали лучше.

Леди Гага в сериале "Уэнсдей"

Леди Гага появилась в эпизодической роли Розалин Ротвуд. Хотя актриса отлично вписалась в образ и сыграла эффектную роль в самом смешном эпизоде ​​сериала, фанатов разочаровала краткость её появления. Тем не менее, выбор Гаги для сериала оказался идеальным.

Её карьера, как актрисы, так и музыканта, тесно связана с элементами, идеально подходящими по тональности для сериала. Но хотя Розалин и сыграла ключевую роль в обмене телами Уэнсдей и Энид, этот персонаж не сыграл ключевой роли в сезоне.

Леди Гага шикарная в роли актрисы / Фото Instagram/ladygaga

"Уэнсдей" первый сезон: главные отличия

В то время как первая часть была более запутанной, со смертоносными воронами и всем прочим, вторая часть была более прямолинейной в подходе к злодеям. Она создавала разную атмосферу в каждой серии, добавляя приятное разнообразие сериалу. Главный вывод заключается в том, что Уэнсдей всегда умеет преподносить сюрпризы. Возвращение мамы Тайлера также добавило эмоциональную составляющую в историю Айзека.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред