"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

Второй сезон "Уэнсдей" превзошёл первый. Создатели сериала прислушались ко всем жалобам первого сезона и успешно исправили их во втором. Несмотря на некоторые нарекания к первой части, она неизменно была отличной.
Об этом пишет популярный кино эксперт Фелипе Рангел в статье на Screen Rant. По его словам
А вот вторая часть сериала, по мнению Фелипе, стала ещё лучше: в ней удалось учесть все необходимые уроки из первого сезона и улучшить то, что было сделано в первой части. Отсутствие Энид в первой части? Решено. Связь Тайлера и Уэнсдей? Есть! "Мне понравилось, как тёмная сторона сериала в этот раз проявилась в полной мере, что привело к серии эмоциональных эпизодов", - добавляет эксперт.
Создавая второй сезон "Уэнсдей" авторы понимали, что фанаты хотели видеть больше семейки Аддамс как единого целого. Как и в первом сезоне, вторая часть исследует, как прошлое Мортиши и Гомеса влияет на настоящее Уэнсдей, но на этот раз это происходит после целого сезона, когда персонажи играют более активную роль в сериале. Это творит чудеса для сюжета.
Ларисса Вимс в исполнении Гвендолин Кристи, захватывающий персонаж, которому больше идет быть мертвым, нежели живым. "Поначалу я сомневался, стоит ли делать её новым духовным проводником Уэнсдей. Однако актрисе понадобилась всего лишь одна серия, чтобы убедить меня в правильности выбора", - добавляет эксперт.
Кристи поглощает каждую сцену, в которой появляется, а язвительный настрой Вимс делает её идеальным персонажем, чтобы направить Уэнсдей на истинный путь. В чём-то они очень похожи, и их отношения привели к тому, что эти два персонажа стали лучше.
Леди Гага в сериале "Уэнсдей"
Леди Гага появилась в эпизодической роли Розалин Ротвуд. Хотя актриса отлично вписалась в образ и сыграла эффектную роль в самом смешном эпизоде сериала, фанатов разочаровала краткость её появления. Тем не менее, выбор Гаги для сериала оказался идеальным.
Её карьера, как актрисы, так и музыканта, тесно связана с элементами, идеально подходящими по тональности для сериала. Но хотя Розалин и сыграла ключевую роль в обмене телами Уэнсдей и Энид, этот персонаж не сыграл ключевой роли в сезоне.
"Уэнсдей" первый сезон: главные отличия
В то время как первая часть была более запутанной, со смертоносными воронами и всем прочим, вторая часть была более прямолинейной в подходе к злодеям. Она создавала разную атмосферу в каждой серии, добавляя приятное разнообразие сериалу. Главный вывод заключается в том, что Уэнсдей всегда умеет преподносить сюрпризы. Возвращение мамы Тайлера также добавило эмоциональную составляющую в историю Айзека.
