Кратко:
- Что решила Королева в отношении сына
- Что он для этого сделал
Певица-предательница Наташа Королева поделилась личной родительской трагедией.
Как пишут российские пропагандисты, 23-летний сын стриптизера и певицы Архип, решил не идти по стопам своих родителей и забросил свою сценическую карьеру. Ранее у него были потуги стать артистом и он даже несколько раз выходил на сцену под псевдонимом Грек.
"Он перегорел. У него был интерес. Он попробовал. Понял, что он может, но не хочет. Ну и все на этом", - сообщила нелепая артистка.
Пропагандисты пишут, что запроданка Королева поставила крест на своем сыне и больше он не вернется на эстраду.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что в деле о самоубийстве мужа Анны Седоковой появился новый поворот. Родственники Яниса Тиммы обратились к законодательству, чтобы доказать причастность певицы к трагедии.
Также певица-путинистка путинистка Валерия заговорила о разводе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным из-за его тяжелого и скандального характера.
Вас также может заинтересовать:
- Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана
- Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде
- Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред