На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Алена Кюпели
10 сентября 2025, 08:18
137
Предательница Украины и жена стриптизера Наташа Королева больше не видит смысла в карьере своего сына.

Архип Глушко, Мелисса Фокс
Архип Глушко разочаровал свою мать / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Певица-предательница Наташа Королева поделилась личной родительской трагедией.

Как пишут российские пропагандисты, 23-летний сын стриптизера и певицы Архип, решил не идти по стопам своих родителей и забросил свою сценическую карьеру. Ранее у него были потуги стать артистом и он даже несколько раз выходил на сцену под псевдонимом Грек.

Архип Глушко разжирел после свадьбы
Архип Глушко разжирел после свадьбы / Фото 7Дней

"Он перегорел. У него был интерес. Он попробовал. Понял, что он может, но не хочет. Ну и все на этом", - сообщила нелепая артистка.

Пропагандисты пишут, что запроданка Королева поставила крест на своем сыне и больше он не вернется на эстраду.

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

