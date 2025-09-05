"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Вы узнаете:
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко решила подвести итоги прошедшего лета.
На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовала серию ярких снимков и поделилась своими мыслями о течении времени.
"Dame un grrrr… и скажи "прощай". Лето имеет странную способность проходить мимо, как будто оно тебе ничего не должно. На этот раз делает это еще безжалостнее (даже для тех, кто уже давно забыл о школьных годах) – в воскресенье, словно это просто еще один день… Но прежде чем расстаться - несколько кадров в память. А вы - сколько поставили бы своему лету 2025 года от 1 до 10?", - написала модель.
Поклонники Александры остались в восторге от ее вида и не поскупились на комплименты в комментариях.
"Красивая! Красотка! Хорошо одетая";
"Сияющая красавица";
"Красивая , со вкусом одежда, пусть цветет молодая цветущая жизнь, наслаждение от просмотра", - написали подписчики.
Развод Кучеренко и Комарова
Не так давно стало известно о том, что Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.
Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где Дмитрий был в жюри, а Александра - участницей. Позже между ними завязалось общение на фоне общей работы над благотворительными инициативами, а затем и роман.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
