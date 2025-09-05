"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Александра Кучеренко показала сразу несколько образов.

Александра Кучеренко - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Александра Кучеренко обратилась к поклонникам

Как она провела лето

Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко решила подвести итоги прошедшего лета.

На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовала серию ярких снимков и поделилась своими мыслями о течении времени.

"Dame un grrrr… и скажи "прощай". Лето имеет странную способность проходить мимо, как будто оно тебе ничего не должно. На этот раз делает это еще безжалостнее (даже для тех, кто уже давно забыл о школьных годах) – в воскресенье, словно это просто еще один день… Но прежде чем расстаться - несколько кадров в память. А вы - сколько поставили бы своему лету 2025 года от 1 до 10?", - написала модель.

Александра Кучеренко в стильных луках / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Поклонники Александры остались в восторге от ее вида и не поскупились на комплименты в комментариях.

"Красивая! Красотка! Хорошо одетая";

"Сияющая красавица";

"Красивая , со вкусом одежда, пусть цветет молодая цветущая жизнь, наслаждение от просмотра", - написали подписчики.

Александра Кучеренко / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Развод Кучеренко и Комарова

Не так давно стало известно о том, что Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.

Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где Дмитрий был в жюри, а Александра - участницей. Позже между ними завязалось общение на фоне общей работы над благотворительными инициативами, а затем и роман.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

