Влада Яму "разнесли" из-за русскоязычной вечеринки в США

Танцовщик нарвался на критику из-за проведения вечеринки по сбору средств для Украины на русском языке.

Влада Яму раскритиковали из-за русскоязычной вечеринки в США / Instagram vladyama_official

Украинский танцовщик и ведущий Влад Яма снова засветился на вечеринке в Майами. Мероприятие было посвящено сбору средств для Украины. Однако подписчиков, несмотря на благородную цель мероприятия, разозлило то, что оно проводилось на русском языке.

На Instagram-странице мероприятия "Все свои Маями" отмечается, что проведенный на вечеринке аукцион дал возможность собрать 3 тысячи долларов на поддержку пострадавших людей в Украине всего за 10 минут. На аукционе Яма разыграл мяч с автографами Демьяненко, Михайличенко, Протасова и другой лот.

Однако пользователей в сети рассердил тот факт, что у вечеринки русскоязычное название и проводилась она на русском языке. Они обратили внимание на то, что сам Яма также обращался к присутствующим на языке страны-агрессора РФ. Об этом пользователи написали в комментариях.

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"Все свои" в России, а у нас "всі свої", – упрекнула Яму в комментариях одна подписчица.

Танцовщик ответил на такой упрек и написал: "У нас тоже, но там не только украинцы были". После этого дискуссия не прекратилась. Подписчица продолжила настаивать, что, по ее мнению, все, кто поддерживает Украину, должны учить украинский. Яма на это ответил с иронией: "Казахам тоже украинский учить?".

Влада Яму упрекнули за русский язык/ скрин

Другая подписчица написала в комментариях, что Владу Яме "весело живется", на что тот ответил "не очень".

Подписчики разозлились на Яму/ скрин

За украинского танцовщика вступился в комментариях украинский режиссер и актер Руслан Ханумак, который недавно сам нарвался на критику из-за своей песни об украинских женщинах-военных "Дикая дичка". Ханумак призвал пользователей оставить Яму в покое и лучше "пойти почитать со своими детьми".

Комментарий Ханумака / скрин

Напомним, в начале февраля этого года украинский танцор и судья реалити-шоу Влад Яма, который уже почти год не появляется в родной стране, выложил фото, сделанное на пляже в Майами. После этого он нарвался на критику в сети.

После этого в защиту опального танцора выступил на своей странице в Instagram украинский актер Тарас Цымбалюк – он раскритиковал поверхностную "биомассу", которая умеет лишь критиковать, но не мыслить критически.

Также за Яму вступился украинский певец Виталий Козловский. Козловский отметил, что уже по-другому смотрит на медийных личностей мужского пола, которые остаются за границей (или долгое время не возвращались в Украину) – в частности на Влада Яму, который бежал в США, Потапа и Монатика.

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