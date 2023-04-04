Бразильская загадка: как выглядит Мария из сериала "Земля любви, земля надежды" сейчас

Во время съемок Присциле Фантин было всего 19. Сейчас юношеская угловатость ушла, а вместе с возрастом к актрисе пришли серьезные перемены.

Присцила Фантин в роли Марии в сериале "Земля любви, земля надежды" / imdb.com

В эпоху повышенной популярности бразильских сериалов отдельное место в сердцах телезрителей заняла костюмированная мелодрама "Земля любви, земля надежды". Изначально этот сериал планировался, как продолжение другого популярного сериала режиссера Бенедито Руй Барбозы "Земля любви". Однако этой задумке не суждено было сбыться - его опередили, и выпустили на экраны мелодраму с сюжетом, который был похож на его изначальную задумку.

Поэтому в 2002 году мир увидел сериала под названием "Земля любви, земля надежды", который рассказывает о жизни и любви Тони и Марии.

Молодой скульптор Тони - сын бедного пианиста, его возлюбленная Мария - дочь влиятельного Джулиано, который поддерживает быстро набирающий обороты фашизм (действие происходит в 30-ых годах прошлого века в Италии). Влюбленные не могут быть вместе из-за разницы в сословиях, к тому же Мария уже обещана другому. Тони предлагает ей сбежать с ним в Бразилию, однако эта затея оборачивается крахом.

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Парень отправляется в Бразилию сам, обещая своей возлюбленной, что обязательно вернется за ней. Тем временем Мария обнаруживает, что беременна от Тони, и соглашается выйти замуж за того, кого выбрал для нее отец. Она обрывает всякое общение с Тони, и не говорит, что у него теперь есть сын.

Тем временем в Бразилии молодой человек находит себе работу и новое увлечение - Камилли, на которой он женится. Союз получается очень эмоциональным - пара постоянно ссорится, но страстно мирится. Огня в отношения Тони и Камилли добавляет внезапные приезд в соседний особняк Марии - теперь вдовы с маленьким сыном на руках. Чувства между Тони и Марией вспыхивают с новой силой, а Камилли не согласна расставаться со своим местом в этом любовном треугольнике.

Присцила Фантин в роли Олги в сериале "Шоколад с перцем" / imdb.com

Марию в сериале "Земля любви, земля надежды" сыграла Присцила Фантин - бразильская актриса, которой на момент съемок было всего 19 лет. Она начала свою карьеру в 16, и быстро завоевала благосклонность зрителей.

Несмотря на то, что "Земля любви, земля надежды" сперва показывала крайне низкие рейтинги в Бразилии, в мире сериал имел бешенную популярность (особенно в Италии и Израиле). Для карьеры Фантин эта драма сыграла решающую роль - после нее Присцила стала постоянной актрисой крупнейшей бразильской телекомпании "Глобу" (там сняли теленовеллы "Клон", "Тропиканка", "Рабыня Изаура" и пр.).

Серди самых заметных киноработ Фантин - роли в сериалах "Шоколад с перцем" и "Голос сердца". Также актриса активно снимается в кино, играет в театре. И в наши дни присцила остается востребованной и узнаваемой.

Как Присцила Фантин выглядит сейчас / instagram.com/priscilafantin

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