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Зена - королева воинов: как сейчас выглядит главная героиня суперпопулярного сериала конца 90-ых

8 февраля 2023, 18:07
На Зену в исполнении Люси Лоулесс хотели быть похожими все: так же мастерски владеть шакрамом и повторять заливистый боевой клич.
Зена - королева воинов
Зена - королева воинов в исполнении Люси Лоулесс / imdb.com

Украинское телевидение в 1998 году потрясло появление на экранах сериала Зена - королева воинов о приключениях прекрасной и смертельно опасной девы воительницы в исполнении Люси Лоулесс.

Любопытно, но новозеландская актриса попала в сериал совершенно случайно - на роль была утверждена другая артистка - Ванесса Эйнджел (Лиза в Чудесах науки), но та заболела за несколько дней до съемок, так что режиссерам пришлось в экстренном порядке искать подходящую кандидатуру.

Ней оказалась Лоулесс, которая только начинала свой путь на актерском поприще. Впервые персонаж Зены появился в качестве эпизодической злодейки в сериале Удивительные странствия Геракла. Однако воинственная брюнетка с пронзительными голубыми глазами настолько понравилась зрителям, что режиссеры приняли решение "подарить" Королеве воинов ее собственный сериал.

На протяжении шести лет (с 1995 по 2001) и шести сезонов "Зена" держалась в первых строчках рейтингов и пользовалась бешенной популярностью. Впрочем, сериал с ностальгией вспоминают и в наши дни.

Зена и Габриэль
Зена и Габриэль в сериале Зена - королева воинов / imdb.com

Увы, но сейчас звезда 54-летней Люси Лоулесс слегка померкла. Актриса много работала над тем, чтобы ее перестали воспринимать на экранах исключительно как Зену. Она имели роли в таких популярных сериалах, как Секретные материалы, Спартак, Звездный крейсер "Галактика" и др. Актриса даже сыграла шикарную доминатрикс по имени мадам Вандерсекккс в молодежной комедии Евротур.

Лоулесс является активисткой Гринпис, и сейчас пробует себя в роли певицы.

На фотографии Люси Лоулесс в ноябре 2022 года - позирует с Мировым кубком по регби.

Люси Лоулесс
Как выглядит "Зена" Люси Лоулесс сейчас / twitter.com/RealLucyLawless

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также краинская крымскотатарская певица и Народная артистка Украины Джамала показала фото, которому без малого 23 года - Джа просто не узнать в ее подростковом возрасте.

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