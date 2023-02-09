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Волшебство не помогло: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма"

9 февраля 2023, 12:54
Мелисса Джоан Харт остается узнаваемой, однако от юной девушки с горящими глазами осталось совсем немного.
Сабрина - маленькая ведьма
Сабрина Спеллман - главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма" в исполнении Мелиссы Джоан Харт / imdb.com

На свой 16-ый День рождения Сабрина Спеллман узнает, что она - потомственная ведьма, и всю жизнь ее окружала магия. Ее тетушки Хильда и Зельда - могучие колдуньи, а домашний любимец, черный кот по имени Салем, на самом деле преступник, который хотел захватить мир, за что и был превращен в кота на 100 лет. К тому же он разговаривает! От таких новостей у любого голова пойдет кругом. Что уже говорить про девочку-подростка, которой предстоит пойти в новую школу, встретить новых друзей, и, конечно, первую любовь.

В 1996-ом году на экраны вышли первые серии американского сериала ситуативной комедии Сабрина - маленькая ведьма, главную роль в котором сыграла Мелисса Джоан Харт. Актриса моментально стала кумиром всех подростков - на протяжении 7 сезонов (до 2003 года, когда закрыли сериал) неунывающая юная блондинка с поразительным упрямством находила проблемы на свою голову и героически их преодолевала. При этом подкупало то, что Сабрина никогда не унывала, и всегда находила выход из сложных ситуаций (которые, как правило, создавала сама).

Харт купалась в лучах славы - снималась в журналах и ток-шоу, и даже впервые попробовала себя в качестве режиссера на съемочной площадке "Сабрины". Также было снято три полнометражных фильма про приключения ведьмы, которые, впрочем, вписывались в сюжетную канву сериала: "Сабрина - маленькая ведьма" (1996), "Сабрина в Риме" (1998) и "Сабрина под водой" (1999).

7 сезонов сериала включают школьные годы, студенческие годы и первые взрослые шаги по карьерной лестнице Сабрины Спеллман. Мелисса начала играть 16-летнюю девочку-подростка, когда самой ей исполнилось 20 лет, поэтому вечной школьницей на протяжении такого длительного времени оставаться было просто невозможно: Сабрина резко повзрослела. И чем старше она становилась, тем ниже были рейтинги сериала. В 2003 году "Сабрину" закрыли, и Харт отправилась на поиски своего счастья.

Мелисса Джоан Харт
Как Мелисса Джоан Харт выглядит сейчас / instagram.com/melissajoanhart

В отличие от многих детей-актеров, которые не смогли найти свое место в мире кинематографа (да в мире в целом), Мелисса Джоан Харт продолжает сниматься, и все еще мелькает на экранах. После "Сабрины - маленькой ведьмы" у нее еще были главные роли: в суперуспешных романтических комедиях Мой Искусственный жених (2009) и Праздник в наручниках (2007), и сериале Мелисса и Джоуи (2010-2015). Также она охотно берется за гостевые роли в популярных шоу и проектах.

Сейчас Мелиссе Джоан Харт уже 46 лет. Она воспитывает троих сыновей, занимается благотворительностью и записывает подкаст о популярных сериалах и фильмах под названием What Women Binge (Что женщины смотрят взахлеб). Актриса также не избегает разговоров о "Сабрине" - былая слава и популярность своей героини ничуть ее не тяготит. Единственное, что не перестает забавлять Харт, так это неподдельный шок зрителей от того, что "маленькая ведьма" повзрослела, и стремительно приближается к своему полувековому юбилею. Ведь ведьмы не стареют, им всегда 16.

Мелисса Джоан Харт
Как Мелисса Джоан Харт выглядит сейчас / Скриншот instagram.com/whatwomenbinge

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