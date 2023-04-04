Момент попал на видео: Меладзе в Куршевеле сбежал от людей, которые спросили его об Украине

Певец Валерий Меладзе решил высказать своей отношение к войне лично журналисту.

Меладзе в Куршевеле / Скриншот YouTube

Певец грузинского происхождения Валерий Меладзе решил не наступать на те же "грабли", даже если они - это проявление мужества и совести.

Так, издание "Украинская правда" опубликовало расследование о том, как развлекается и отдыхает террористическая российская элита на пафосном горнолыжном курорте Куршевель. Там же оказался и певец Валерий Меладзе, имя которого не сходит со страниц пропагандистских медиа, ведь однажды певец поддержал украинский лозунг "Слава Украине", скромно прошептав в ответ: "Героям Слава".

Журналисты УП снова "поймали" Меладзе и спросили его, что он думает о войне. Испугавшийся Меладзе не стал ничего комментировать, а пытался поговорить с журналистом без записи видео.

видео дня

"Валерия сопровождал старший сын Костя, который заслонял камеру УП, и жена Альбина Джанабаева, которая тоже пыталась забрать мужа от журналистов", - пишет Таблоид.

Напомним, ранее Валерий Меладзе вызвал бурные обсуждения своего поступка в России. Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

Также сообщалось, что следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку известного поп-певца Валерия Меладзе (который много лет жил и работал в Украине) ‒ за то, что тот зимой на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал лозунг "Героям слава".

Вас также может заинтересовать: