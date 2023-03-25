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В России силовики закончили проверять Меладзе из-за "Героям слава": что теперь ожидает певца

25 марта 2023, 13:07
Следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку певца Валерия Меладзе, который ранее произнес на концерте лозунг "Героям слава".
Меладзе, флаг России
Меладзе, флаг России / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку известного поп-певца Валерия Меладзе (который много лет жил и работал в Украине) ‒ за то, что тот зимой на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал лозунг "Героям слава". Об этом сообщили подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ.

В стране-агрессоре многие пропагандисты и чиновники требовали от властей РФ запретить Меладзе въезд, отобрать имущество и признать "иностранным агентом". Но их кровожадные желания закончились ничем.

"Компетентные органы просмотрели видео и решили: в материалах дела нет достаточно объективно подтвержденных данных, что Валерий Шотаевич нарушил закон", – заявили силовики страны-агрессора.

видео дня

Скандал с Валерием Меладзе

Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

К слову, сам певец публично осуждал войну, которую Путин развязал против Украины и на некоторое время покидал Россию. Но потом вернулся и снова поет на корпоративах россиян.

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