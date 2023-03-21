Валерий Меладзе скоро станет новым иноагентом в России

Российские телеграмм-каналы массово стали сообщать о том, что российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иностранным агентом.
Как сообщает телеграмм-канал SHOT со ссылкой на источник в российском Минюсте, соответствующее заявление подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин на имя генпрокурора.
Сообщается, что в начале января признать Меладзе иноагентом уже просил Фонд исторического наследия, но инициатива не получила хода. Теперь Меладзе, по словам источника, все же должен попасть в список иноагентов — его кандидатура не раз обсуждалась в Минюсте.
Причиной такого решения стала поддержка Валерием Меладзе Украины. Так, на концерте в ОАЭ Меладзе прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине".
Напомним, ранее Валерий Меладзе который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", вызвал бурные обсуждения своего поступка в России.
Также Меладзе начал расплачиваться за свой поступок. 57-летний певец теперь должен налоговой, также у него заблокированы счета. Также в РФ начали отменять концерты певца, а Федеральная налоговая служба крепко взялась за компании Меладзе.
Также, ране российские СМИ массово написали о том, что российский певец Валерий Меладзе, который поддержал Украину в жестокой войне, которую развязала против нее Россия, финансирует Вооруженные силы Украины.
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