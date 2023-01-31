Меладзе поплатился за поддержку Украины

Из-за одной фразы Валерию Меладзе приходится несладко в России.

Валерий Меладзе / скриншот YouTube

Певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", начал расплачиваться за свой поступок.

57-летний певец теперь должен налоговой, также у него заблокированы счета. Также в РФ начали отменять концерты певца, а Федеральная налоговая служба крепко взялась за компании Меладзе, пишут российские СМИ .

"Ответа от артиста добивается Федеральная налоговая служба, заблокировавшая счета его компании "МБ Про" в Инвестторгбанке по причине неуплаты налогов. Организация звезды работала в сфере исполнительских искусств, но осенью прошлого года начала процедуру ликвидации", - говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

Также мы сообщали, что известный журналист и ведущий Савик Шустер в интервью для Алеси Бацман высказал свое мнение про украинских артистов, которые остались верны РФ во время войны, а также иронично обрисовал свое истинное отношение к певцу Валерию Меладзе.

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