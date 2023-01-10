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Савик Шустер подколол Валерия Меладзе за трусость: "Не создает впечатления храброго человека"

10 января 2023, 17:49
Журналист не удивлен скандалом, который поднялся вокруг младшего Меладзе из-за его неосторожных слов.
Савик Шустер, Валерий Меладзе
Савик Шустер прокомментировал оправдания Валерия Меладзе за "Героям слава" / instagram.com/shuster.online, instagram.com/meladzevalerian

Известный журналист и ведущий Савик Шустер в интервью для Алеси Бацман высказал свое мнение про украинских артистов, которые остались верны РФ во время войны, а также иронично обрисовал свое истинное отношение к певцу Валерию Меладзе.

Артист, который едва ли не первым высказался против войны в Украине, продолжает успешно гастролировать по стране-агрессору и с азартом принял участие в "декабрьском чесе". Впрочем, именно жажда денег сыграла с Меладзе злую шутку.

На новогодней вечеринке в Дубае он выдавил из себя ответ на приветствие "Слава Украине", а затем долго извинялся за свои слова в социальных сетях. Подобная трусость была осуждена и в Украине, и в РФ.

"Что касается Меладзе, то хоть шепотом, и то... Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", - подытожил скандал с Валерием Меладзе Савик Шустер.

Для молчунов-артистов журналист оправдания не ищет - он убежден, что ими руководить лишь жажда денег. "Да это исключительно деньги, это только деньги. Конечно, жалко, что вообще за деньги можно и родиной пожертвовать. Это грустно", - отмечает он.

Скандал с Меладзе

Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

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