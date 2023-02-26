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Виталий Козловский ответил, почему осуждать сбежавшего Влада Яму - неправильно

26 февраля 2023, 19:39
Певец признался, что первые полгода полномасштабной войны был возмущен решением хореографа.
Виталий Козловский, Влад Яма
Виталий Козловский рассказал, почему не осуждает Влада Яму / instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/vladyama_official

Украинский певец Виталий Козловский по истечению целого года полномасштабной войны в Украине пришел к выводу, что изменил свое мнение по отношению ко многим вещам, которые горячо тревожили его в самом начале вторжения страны-агрессора.

В частности в интервью для канала Зірковий Козловский отметил, что уже по-другому смотрит на медийных личностей мужского пола, которые остаются за границей (или долгое время не возвращались в Украину) - в частности на Влада Яму, сбежавшего в США, Потапа и Монатика.

Виталий говорит, что больше не может осуждать коллег: про их переживания и мотивы наверняка знают лишь они сами, поэтому и какие-то выводы делать было бы не правильно, считает он.

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"Уж никак не отношусь. Спокойно. Первые полгода войны меня возмущало. Для меня это было непонятным моментом. Люди, которые казались авторитетными, взяли и скрылись. Но сегодня я их не осуждаю и не имею права на это. Каждый страх войны переживает по-своему. Что касается Влада Ямы, у него есть ребенок, и здесь вопрос, как обеспечивать семью. Наверное, у него есть какие-то переживания. Он же кормилец в семье. Не знаю всех нюансов", - говорит Козловский.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

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