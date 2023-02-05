Цымбалюк наехал на тех, кто критикует сбежавшего в США Яму: "Полили грязью, как бездумная биомасса"

Звезда "Поймать Кайдаша" безмерно удивлен, что эта тема все еще поднимается в обществе.

Тарас Цымбалюк заступился за покинувшего Украину Влада Яму / instagram.com/taras.tsymbaliuk, instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор, хореограф и ведущий Влад Яма поддается нещадной критике за то, что выехал в США во время полномасштабной войны в Украине, и возвращаться, похоже, пока не планирует. И хоть в Америке артист занимается благотворительной деятельностью на пользу ВСУ и простых украинцев, он слышит в свою сторону много негатива.

К примеру недавно он опубликовал пляжное фото в стиле "Спасателей Малибу" с целью анонсировать благотворительный аукцион. Эту его инициативу вновь приняли в штыки - скандал широко разлетелся по украинским СМИ.

На защиту опального танцора выступил на своей странице в Instagram украинский актер Тарас Цымбалюк - он раскритиковал поверхностную "биомассу", которая умеет лишь критиковать, но не мыслить критически.

"Докопались, например, до Влада Ямы, уехавшего с семьей в США и проживающего в Майами. Полили дерьмом, в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ - это мало кого интересует… Действительно, зачем известным украинцам рассказывать в штатах о войне в нашей стране и собирать миллионы гривен для наших воинов? Лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так же оно логичнее?" - язвительно подметил актер.

Также Цымбалюк выразил удивление, что за 11 месяцев полномасштабной войны в Украине, некоторые продолжают разводить скандалы на ровном месте, осуждать всех подряд и давать "ценные" указания относительно того, кто что должен делать сейчас.

"У меня в голове не укладывается, что до сих пор есть люди, которые считают, что абсолютно все мужчины должны быть на передовой. Записаться в ряды "диванных философов" - дело совершенно бесхитростное: сидишь себе и бездумно кнопаешь всякую фигню в комментариях, не учитывая, что этот человек делает больше чем тысячи подобных "умников", - гневно восклицает Цымбалюк.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

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