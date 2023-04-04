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Кристина Горняк задорно поманила телом в рваном топе и джинсовом мини

4 апреля 2023, 02:50
Вторая бывшая супруга Владимира Остапчука вылезла на стол, чтобы с широкой улыбкой поиграть с сочными плодами.
Кристина Горняк
Кристина Горняк на столе и в мини показала свое настоящее лицо / instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк показала себя такой, какой ее наверняка видели только самые близкие люди. Она много времени сейчас посвящает своему духовному развитию, поиску и становлению своего "я", которое заметно пошатнулось в связи с разводом с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Всегда элегантная и сдержанная Горняк показала себя с новой стороны - игривой и озорной. На ее странице в Instagram появилась серия "живых" фото - такие снимки, по признанию самой Кристины, нравятся ей больше всего.

Они и правда отличаются от "вылизанных" студийных кадров в фэшн-образах. Для новой фотосессии блогерша выбрала крайне простой наряд и весьма необычную локацию.

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Фотограф поймал три совершенно разных настроения Крис, пока она сидела на столе собственной кухни с мандаринами в руках. При этом одета блогерша была в белый топ с с имитацией порванной ткани, джинсовую мини-юбку и голубую мужскую рубашку, которую она кокетливо спустила с плеч.

При этом Горняк выбрала и сдержанный макияж, а вместо сложной укладки просто завязала волосы в низкий хвост.

Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".

Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.

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