Виктория Бекхэм задрала ногу в латексном костюме кошки со змейкой на причинном месте

Виктория Бекхэм на Хэллоуин надела латексный костюм Женщины-кошки / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм нередко становится предметом для шуток из-за ее неулыбчивости. Это ее не расстраивает, ведь "шикарная перчинка" на удивление остроумна и самоиронична.

Близится Хэллоуин - праздник, который в Европе и США отмечают с особым размахом, ведь важным его элементом является переодевание, т.е. возможность хоть одну ночь побыть кем-то другим.

Виктория достигла мира с собой, поэтому выбрать костюм ей на самом деле очень сложно - кем же ей хочется быть? На своей странице в Instagram Бекхэм показала свою примерку Хэллоуинских костюмов.

Так в кадре она появилась в свадебном платье, очень похожем на ее собственное, наряде а-ля Леди Гага и латексном костюме Женщины-кошки.

В облегающем комбинезоне "перчинка" показала свой фирменный жест - лежа на боку, высоко задрала одну ногу.

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