Уже не скрывает: молодая жена путиниста Петросяна прокомментировала свою новую беременность

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова показалась с округлившимся животом.
На своей странице в соцсетях Брухунова опубликовала снимок из Санкт-Петербурга, куда отправилась с мужем-путинистом и детьми.
Подписчики Татьяны обратили внимание, что ее фигура очень изменилась и заподозрили блоггершу в беременности.
"Кто-то что-то скрывает... Поздравляем!" — написала поклонница.
Но Брухунова все же ответила, что всему виной лишний вес, набранный во время второй беременности.
"Да, скрываю... Плюс 15 кг после рождения дочери!" — отрезала жена путиниста.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
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