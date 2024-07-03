"Помойка и мусор": молодуха Петросяна вызверилась на подписчицу за критику

Молодая жена престарелого комика Петросяна напала на подписчицу.

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Татьяна Брухунова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова вызверилась на свою подписчицу в Instagram, которая решила снова раскритиковать "стиль" знаменитости.

Как пишут пропагандистские СМИ, комментатор написал, что Брухуновой необходим стилист. "Вытащили деревню с помойки. И даже стилиста не может найти нормального", — написала Татьяне фолловер.

Между тем, жена Петросяна не "проглотила" оскорбление и вызверилась на поклонницу.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Супруга юмориста не только обратилась к автору комментария, но еще и опубликовала ее фото: "Когда тебе за 50, есть еще и время, чтобы писать гадости незнакомым людям? Оказывается, есть время у тех, кто живет свою самую скучную и неинтересную жизнь. Можно только пожалеть".

Она также добавила, что никогда не вступает в полемику с незнакомцами, а молча блокирует их, потому что в ее мире "нет места помойке, гадости и мусору".

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К слову, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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