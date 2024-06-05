Молодуха престарелого путиниста Петросяна бросила на него дочь и уехала из дома

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от страшного кровавого вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова обьявила, что оставила дочь на мужа и уехала с сыном Ваганом из Москвы.
На своей странице в соцсетях жена путиниста показала снимок сына и рассказала о путешествии.
"Мы с Ваганом отправляемся в маленькое путешествие", - написала Брухунова.
Отметим, Татьяна часто оставляет детей на нянь или же на мужа, за что поклонники часто ее критикуют. К примеру, недавно любительница Путина ездила в Китай отдыхать без детей и мужа.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Отметим, недавно Татьяна Брухунова заявила, что она "отъехала кукухой" из-за своей занятости. В расписании Татьяны так много встреч, что она перепутала время одной из них, о чем посчитала нужным сообщить подписчикам.
А также Татьяна Брухунова показала новое фото с Евгением Петросяном, чем очень озадачила своих поклонников. Как отметили пользователи соцсети в комментариях, 78-летний путинист Петросян совсем сдал, а его 35-летняя жена выглядит, как ровесница юмориста.
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