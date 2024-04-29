"Отъехала кукухой": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на фанатов

Татьяна Брухунова в очередной раз налетела на своих подписчиков из-за того, что они обвиняет ее в безделье.

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Татьяна Брухунова ответила своим хейтерам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова вступила в перепалку с хейтерами.

По мнению фанатов, Брухунова только и делает, что ходит по театрах, на что она в своих соцсетях сказала, что не успевает вписываться в свой бешеный график.

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Жена путиниста даже заявила, что она "отъехала кукухой" из-за своей занятости. В расписании Татьяны так много встреч, что она перепутала время одной из них, о чем посчитала нужным сообщить подписчикам.

"Те, добрые, в кавычках, хейтеры, которые говорят, что я ничего не делаю, только хожу по театрам и ем пирожные, чуваки, вы так сильно ошибаетесь, что даже не представляете насколько. Помимо двоих детей, заботу о которых никто с меня не снимал, у меня еще работа", — набросилась Татьяна.

Только вот забыла любительница театров уточнить, какой же работой она занимается. Поданным росСМИ, Брухунова все еще считается помощницей мужа-путиниста.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости

Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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