Поклонники Татьяны Брухуновой в замешательстве от того, как она могла посетить театр на следующий день после рождения дочери.

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Жена Петросяна раскрыла тайну рождения дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова раскрыла дату рождения дочери.

Брухунова рассказала на своей странице в соцсетях, что Матильде уже исполнилось 6 месяцев и назвала дату ее рождения – 13 октября.

В сети уже много раз обсуждали, как у 78-летнего путиниста могла родиться дочь, к тому же Татьяну никто не видел беременной.

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Поклонники Брухуновой заметили, что в октябре Татьяна ходила в театр на 14 спектаклей, также и 14 октября, уже на следующий день после рождения дочери.

Получается полная несостыковка в словах Брухуновой о том, что она сама родила дочь, ведь все подозревают, что Петросян с женой воспользовались услугами суррогатной матери.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости

Отметим, звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка. Некоторые знаменитости раскритиковали путиниста, сказав, что это был безответственный поступок.

А также недавно Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит худой, фанаты даже подумали, что она и не рожала дочь.

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