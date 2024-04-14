УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

Элина Чигис
14 апреля 2024, 16:43
Поклонники Татьяны Брухуновой в замешательстве от того, как она могла посетить театр на следующий день после рождения дочери.
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна раскрыла тайну рождения дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова раскрыла дату рождения дочери.

Брухунова рассказала на своей странице в соцсетях, что Матильде уже исполнилось 6 месяцев и назвала дату ее рождения – 13 октября.

В сети уже много раз обсуждали, как у 78-летнего путиниста могла родиться дочь, к тому же Татьяну никто не видел беременной.

видео дня

Поклонники Брухуновой заметили, что в октябре Татьяна ходила в театр на 14 спектаклей, также и 14 октября, уже на следующий день после рождения дочери.

Получается полная несостыковка в словах Брухуновой о том, что она сама родила дочь, ведь все подозревают, что Петросян с женой воспользовались услугами суррогатной матери.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости

Отметим, звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка. Некоторые знаменитости раскритиковали путиниста, сказав, что это был безответственный поступок.

А также недавно Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит худой, фанаты даже подумали, что она и не рожала дочь.

Читайте больше о Петросяне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Петросян Татьяна Брухунова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:45 Синоптик
Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:17 Украина
"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:16 Украина
Все главные новости

Популярное

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий 6538

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка 6282

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов 4100

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря 3886

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

Последние новости

18:45

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:44

Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
17:44

Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

17:16

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:04

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

16:43

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

Реклама
16:37

Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

16:17

Удар по центру управления войск в Луганске: в ВСУ намекнули, чем взорвали россиян

16:10

Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали

16:05

Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причинаВидео

15:59

Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле

15:59

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Рыбам - путешествие, Овнов подведет здоровье

15:43

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Ракам - конкуренция, Львам - растраты

15:13

Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

15:04

Эксперт спрогнозировал, подскочат ли цены на бензин из-за обстрелов

14:45

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

14:44

РФ выбрала новую цель для наступления: экс-советник главы ОП назвал главную угрозу

Реклама
14:42

Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

14:29

Как узнать размер трусов: что делать, чтобы выбрать максимально удобное белье

13:43

Когда США примут пакет помощи Украине: эксперт назвал реальные сроки

13:42

Среди молодежи во Франции 50% готовы воевать в Украине ради своей страны - опрос

13:24

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

13:16

"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

12:50

Россияне хотят захватить высоты, чтобы обстреливать Лиман: боец ВСУ - о продвижении РФ

12:29

Лук не будет портиться и сохнуть месяцами: что нужно сделать с пакетом

12:18

"Мы шокированы": Кейт Миддлтон и принц Уильям заговорили о трагедии

12:15

В Раде объяснили, как украинцы смогут обновить данные без визита в военкомат

11:57

Фронт в Украине парализован, о большом прорыве РФ речь не идет: названа причина

11:54

Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский рассказал о ходе боев

11:29

Призывавшего бомбить Европу и США клоуна-путиниста Куклачева увезли в больницу с инфарктом

11:16

Угроза окружения города: РФ бросила все силы на штурм Часового Яра - офицер ВСУ

11:11

"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогнозВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 15 апреля: Змеям - проблемы дома, Собакам - осуждение

10:56

Экс-советник главы ОП пояснил, связаны ли проблемы с Patriot c атаками на русские НПЗ

10:29

"Добрый знак": в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу

10:18

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

09:58

"Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам

Реклама
09:37

Адвокат объяснила, будут ли в Украине рассылать уже в апреле электронные повестки

09:26

Гороскоп на завтра 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча

09:22

150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

09:00

Атаки Ирана на Израиль: Байден экстренно созвал лидеров стран "Большой семерки"

08:45

Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

08:30

Церковный праздник 15 апреля: что нельзя делать в день Аристарха, Пуда и Трофима

08:23

Кто из украинцев останется в апреле без пенсий: что произошло

07:44

РФ атакует на трех направлениях, чтобы "сбить" возможность Украины к обороне - ISW

06:51

Будет мир или война до победного конца?мнение

03:43

Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периодаВидео

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять