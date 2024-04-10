Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

Жена Евгения Петросяна в погони за хайпом и желанием показать свои луки в соцсетях, отобрала у мужа бомбер.

https://stars.glavred.info/obobrala-muzha-do-nitki-molodaya-zhena-prestarelogo-petrosyana-sovershila-nemyslimoe-10556897.html Ссылка скопирована

Татьяна Брухунова начала отбирать вещи у Петросяна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена престарелого путиниста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова делает, что хочет, а он все позволяет.

В СМИ не прекращаются разговоры, что Брухунова с Петросяном только из-за его немалого денежного состояния. В своих соцсетях Татьяна рассказала о своей последней выходке.

видео дня

"Это бомбер мужа, он ходил в нем в начале 90-х. Я нашла его на антресолях, поняла, что мне очень надо, поскольку винтаж – это тренд. Я оттащила его в ателье, его слегка обновили, и теперь я хожу модничаю", - рассказала Брухунова.

Татьяна Брухунова похвасталась винтажным бомбером / фото: скрин instagram.com/bruhunova/

Добавим, как бы жена любителя Путина не рассказывала, что носит винтаж, у ее гардеробе целое состояние из вещей, которые стоят целое состояние.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Отметим, недавно Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит слишком худой. Из-за снимка подписчики жены путиниста еще раз убедились, что она не рожала второго ребенка.

А также Отар Кушанашвили рассказал, что был в шоке от новости о рождении еще одного ребенка у престарелого Петросяна и его молодой жены.

Читайте больше о Петросяне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред