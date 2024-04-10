Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

Молодая жена престарелого путиниста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова делает, что хочет, а он все позволяет.
В СМИ не прекращаются разговоры, что Брухунова с Петросяном только из-за его немалого денежного состояния. В своих соцсетях Татьяна рассказала о своей последней выходке.
"Это бомбер мужа, он ходил в нем в начале 90-х. Я нашла его на антресолях, поняла, что мне очень надо, поскольку винтаж – это тренд. Я оттащила его в ателье, его слегка обновили, и теперь я хожу модничаю", - рассказала Брухунова.
Добавим, как бы жена любителя Путина не рассказывала, что носит винтаж, у ее гардеробе целое состояние из вещей, которые стоят целое состояние.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Отметим, недавно Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит слишком худой. Из-за снимка подписчики жены путиниста еще раз убедились, что она не рожала второго ребенка.
А также Отар Кушанашвили рассказал, что был в шоке от новости о рождении еще одного ребенка у престарелого Петросяна и его молодой жены.
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