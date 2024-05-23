Молодуха престарелого Петросяна взволновала фанатов фотографией дочери - детали

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова в промежутке за визитами в театр нашла время, чтобы показать младшую дочь Матильду.
На своей странице в соцсетях жена путиниста опубликовала кадр дочери, на котором девочка позирует в светлых брюках, бежевой блузке и в платочке на голове.
Фанаты Брухуновой часто обвиняют ее в том, что она одевается "как бабушка", похоже, Татьяна решила прививать такой стиль и своей дочери, что встревожило фанатов. Также поклонники подозревают, что не Брухунова родила дочь, а суррогатная мать, учитывая возраст ее мужа Петросяна – 78 лет.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
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