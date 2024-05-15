"С папой на фотографии": подруга престарелого Петросяна рассказала о рождении его ребенка

Елена Воробей рассказала, что понимает путиниста Петросяна на счет его позднего отцовства.

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Елена Воробей высказалась о Петросяне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Российская артистка Елена Воробей, которая так и не высказала свою позицию на счет вторжения РФ в Украину, но посещает оккупированный Крым, рассказала, что думает о позднем отцовстве своего друга-путиниста Евгения Петросяна.

В интервью для росСМИ, Воробей предположила, что у любителя диктатора Путина Петросяна сейчас больше свободного времени и поэтому он решил завести еще одного ребенка.

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"Это выбор каждого. Я понимаю, что плотный гастрольный график начинающего артиста Петросяна в свое время лишил его такой радости, как отцовство. Гастрольная жизнь сродни кочевой. А в те далекие 60-е никаких мобильных, никаких соцсетей и в помине не было! Предположу, что семья Евгения Вагановича ждала своего кормильца дома, а дочь росла с папой вприглядку, то есть на фотографии. А сейчас выпала счастливая возможность насладиться и семейными хлопотами, и заботой о малышах, и время от времени радовать своих поклонников появлением на сцене или на экране!", - заявила

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Как родилась дочь у престарелого Петросяна - последние новости

Отметим, поклонники Татьяны Брухуновой в замешательстве от того, как она могла посетить театр на следующий день после рождения дочери. Получается полная несостыковка в словах Брухуновой о том, что она сама родила дочь, ведь все подозревают, что Петросян с женой воспользовались услугами суррогатной матери.

А также Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит худой, фанаты даже подумали, что она и не рожала дочь от Евгения Петросяна.

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