"Дед с внучкой": молодая жена престарелого Петросяна показала их редкое фото

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в диком восторге от незаконного вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова крайне редко делиться снимками с мужем.
Как сообщает росСМИ "Звездная пыль", пара посетила театр имени Маяковского. Брухунова была одета в пиджак с баской и длинную юбку, а юморист в костюм с галстуком.
Как отметили пользователи соцсети в комментариях, 78-летний путинист Петросян совсем сдал, а его 35-летняя жена выглядит, как ровесница юмориста.
"Дед с внучкой";
"Столько бабла тратит на тряпье, а голову постричь не может нормально. Прическа, как у меня после уборки трехкомнатной квартиры";
"Два Шапокляка";
"Как ровесники выглядят", - отметили комментаторы.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
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