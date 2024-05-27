Путинист Евгений Петросян вышел в люди с новой спутницей - детали

Путинист Петросян вышел в люди без своей молодой жены, но с другой спутницей.

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Татьяна Брухунова не появилось с мужем на красной дорожке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Российский юморист Евгений Петросян, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, пришел на показ детского фильма "Манюня: приключения в Москве", где сыграл одну из главных ролей, вместе с актрисой Джульеттой Степанян.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист красовался на красной дорожке без своей молодой жены Татьяны Брухуновой, что очень странно, ведь она ярая любительница светских выходов и почти каждый день ходит в театр на спектакли. Почему Брухунова проигнорировала дебют мужа в кино – неизвестно.

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На светском мероприятии Петросян показался в пиджаке кораллового цвета, который дополнил галстук-бабочка.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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